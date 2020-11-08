Крем для лица антивозрастной с женьшенем Deoproce Repair Machine Ginseng Cream 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|сухая, чувствительная, нормальная
|Эффект от использования
|разглаживающий, стимулирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Repair Machine Ginseng Cream
|Применение
|нанести крем на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт женьшеня
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