Крем для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Cream 100ml

Омолаживающий крем с экстрактом граната восстанавливает сухую кожу лица, стирает проявления возрастных изменений, возвращает коже молодость и здоровье. Экстракт граната насыщает кожу витамином С, Е, железом и кальцием, восстанавливает липидный слой и устраняет сухость. Отлично подходит для увядающей кожи, повышает ее упругость, разглаживает мимические морщинки. Благодаря наличию органических кислот крем обладает легким отшелушивающим и отбеливающим эффектом, что позитивно сказывается на внешнем виде кожи. Нежная текстура крема быстро впитывается, оставляет комфортные ощущения во время использования.