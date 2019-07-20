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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз The Saem Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Eye Cream 30ml

Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Eye Cream 30ml

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Артикул: 224326
Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Eye Cream 30ml
3 900 руб. 

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Артикул: 224326
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип коживозрастная
Эффект от использованияпротивоотечный, осветляющий, антивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Cell Renew Bio Eye Cream
Применениенанести на очищенную кожу вокруг глаз.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентырастительные стволовые клетки
Крем интенсивно увлажняет кожу век, разглаживает морщины, подтягивает кожу, устраняет отечность и темные круги под глазами, осветляет пигментацию, кроме того, крем защищает кожу от агрессивного воздействия УФ-излучения.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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20.07.2019
Достоинства:
Достаточно плотная текстура. Бежевый цвет. Запаха не ощутила. Но эффект потрясающий. Крем СУПЕР! Не дает аллергии. Быстро впитывается, увлажняет, питает. Делает все, что нужно для возрастной кожи. Очень рекомендую девушкам с признаками возраста.

Недостатки:
Недостатков не заметила

Комментарий:
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Самовывоз невозможен
Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Eye Cream 30ml - данный товар вы можете купить по цене по цене 3900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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