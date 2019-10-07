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Secret Skin Syn-ake Wrinkleless Eye Cream — это разглаживающий крем для век с аналогом змеиного яда. Он создаёт лёгкий эффект ботокса, подтягивая кожу и устраняя мимические морщины.

Крем для глаз со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.