Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|балансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, выравнивающий, защитный, лифтинг, осветляющий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, поросуживающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream
|Применение
|возьмите немного крема и нанесите на кожу век. Бережно втирайте средство постукивающими движениями. Перед использованием крема рекомендуется нанести другие уходовые средства из этой же серии
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 мл
|Активные компоненты
|золото, ниацинамид, гиалуроновая кислота, протеины
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06.10.2019
Прошло достаточно времени использования данного крема и уже можно оставить отзыв о своих впечатлениях. Крем белого цвета, с очень легкой отдушкой средней плотности. Для тех, кто постоянно ухаживает за своей кожей, этот крем является очень хорошей альтернативой. Он легко наносится, хорошо вбивается в кожу вокруг глаз, не липкий, не вызывает неприятных ощущений. Кожа вокруг глаз немного осветляется, очень мягкая, я бы сказала, атласная, хорошо увлажненная. Используйте с кремом патчи для глаз, маски и тогда результат будет " на лицо".
Недостатки:
Нет