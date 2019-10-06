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Deoproce Spider Web Multi-Care Eye Cream — это крем для век с протеинами паучьего шёлка. Он интенсивно увлажняет кожу, разглаживает мимические морщины, снимает отёки и осветляет тёмные круги под глазами.

Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1020 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.