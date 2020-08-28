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Крем для век на основе лошадиного жира, отлично питает и восстанавливает нежную кожу вокруг глаз. Лошадиный жир является эффективным восстанавливающим средством для увядающую и поврежденной кож, улучшает тургор и подтянутость, придает яркий свежий вид и обеспечивает глубокое питание.Так же в состав крема входит гиалуроновая кислота, которая нормализует водный баланс кожи, защищает от вредных воздействий

Крем для глаз с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Eye Cream 40гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.