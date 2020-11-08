Крем для глаз антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Eye Cream 40мл

Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом граната обладает омолаживающим и тонизирующим действиями. Он увлажняет и питает кожу, разглаживает мелкие морщинки, уменьшает отечность и пигментацию. При регулярном применении темные круги становятся менее заметными, а взгляд отдохнувшим и свежим. Экстракт граната укрепляет эпидермис, восстанавливает уровень коллагена в коже, способствует сохранению эластичности и упругости. Он обладает сильным антиоксидантным действием, замедляет процессы старения. Проникает глубоко в клетки кожи и стимулирует их обновление. Растительные экстракты тонизируют и обогащают эпидермис, помогая справляться с шелушениями и дряблостью кожи.