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Крем для век с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream 30гр

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Артикул: 224311
Крем для век с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream 30гр
1 530 руб. 

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1 370 руб. 

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Артикул: 224311
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованиявосстанавливающий, выравнивающий, защитный, осветляющий, очищающий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream
Применениенаберите кончиками пальцев немного крема и нанесите на заранее очищенную кожу век. Рекомендуется использовать средства дважды в день — во время утренних и вечерних процедур
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентымасло ши, золото, ниацинамид, муцин улитки
Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream — это антивозрастной крем для век со слизью улитки. Он снимает отёки, разглаживает морщины, отбеливает кожу, снимает следы, стресса и недосыпания.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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09.11.2019
Достоинства:
Из многих кремов, что я пробовала - пожалуй этот один из лучших. Цена его оправдана положительным эффектом, который он оказывает на кожу. Крем легкий, но в то же время плотный. Ложится на веки ровно, отсутствует липкость и жирная пленка. Кожа заметно стала выгляжеть лучше, она разгладилась и меньше появляется отечность.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Крем для век с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream 30гр - стоимость товара 1530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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