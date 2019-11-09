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Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream — это антивозрастной крем для век со слизью улитки. Он снимает отёки, разглаживает морщины, отбеливает кожу, снимает следы, стресса и недосыпания.

Крем для век с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream 30гр - стоимость товара 1530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.