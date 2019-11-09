Крем для век с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream 30гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|восстанавливающий, выравнивающий, защитный, осветляющий, очищающий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Snail Galac-Tox Revital Eye Cream
|Применение
|наберите кончиками пальцев немного крема и нанесите на заранее очищенную кожу век. Рекомендуется использовать средства дважды в день — во время утренних и вечерних процедур
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 г
|Активные компоненты
|масло ши, золото, ниацинамид, муцин улитки
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09.11.2019
Из многих кремов, что я пробовала - пожалуй этот один из лучших. Цена его оправдана положительным эффектом, который он оказывает на кожу. Крем легкий, но в то же время плотный. Ложится на веки ровно, отсутствует липкость и жирная пленка. Кожа заметно стала выгляжеть лучше, она разгладилась и меньше появляется отечность.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
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