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Deoproce Stem Cell Daily De-Aging Cream — это маскирующий антивозрастной ДД крем. Он помогает замаскировать все недостатки кожи, выровнять её текстуру, разгладить мимические морщины, восстановить гладкость и упругость. ДД крем сочетает в себе свойства ВВ и СС кремов, улучшая состояния кожи и восстанавливая её молодость.

Крем ДД маскирующий Deoproce Stem Cell Daily De-Aging Cream #21, 40g - стоимость товара 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.