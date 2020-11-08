Крем восстанавливающий с цинком Musevera Lipid Gamdong Zinc Cera Cream 50мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|чувствительная
|Эффект от использования
|успокаивающий, заживляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Musevera Lipid Gamdong Zinc Cera Cream
|Применение
|нанести несколько капель крема на поврежденные участки кожи мягкими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|цинк, экстракт розмарина, экстракт винограда, экстракт чайного дерева, экстракт грейпфрута, экстракт лакрицы
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