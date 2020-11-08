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Успокаивающий и заживляющий крем с цинком эффективно борется с различными воспалениями и раздражениями кожи. Уменьшает зуд и покраснения, снимает отек, обладает легким подсушивающим эффектом.

Крем восстанавливающий с цинком Musevera Lipid Gamdong Zinc Cera Cream 50мл - стоимость товара 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.