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ВВ крем с коллагеном и гиалуроновой кислотой маскирует недостатки и неровности кожи, защищает от УФ лучей. Коллаген, находящийся в составе вв крема, улучшает эластичность и поддерживает влажность кожи, регулирует водно-жировой баланс, предотвращает обезвоживание кожи. Содержит экстракт зеленого чая, обладает антиоксидантным действием, балансирует кожу и улучшает кожный метаболизм. Экстракт листьев алоэ успокаивает кожу, снимает воспаления и раздражения.

Крем ББ с коллагеном и гиалуроновой кислотой Deoproce Magic BB Cream #21 SPF50+ 60мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.