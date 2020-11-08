Крем ББ с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone BB Cream #23 60g

ББ крем с лошадиным жиром и гиалуроновой кислотой. Прекрасно ложится увлажняет, питает, выравнивает цвет лица, скрывает недостатки и несовершенства кожи. Гиалуроновая кислота предотвращает разрушение коллагена, ускоряет регенерацию кожи и играет важную роль в гидродинамике тканей. Лошадиный жир - натуральный лечебный продукт, восстанавливает клетки кожи и способствует их скорейшей регенерации. Лошадиный жир – это питательный компонент с непревзойденным увлажняющим и оздоравливающим эффектом, насыщает сухую кожу влагой, а увядающую – витаминами, поэтому улучшается и общее состояние кожи, и ее внешний вид. ВВ крем совмещает в себе свойства великолепного средства по уходу за кожей с действием косметических средств.