Крем ББ Premium Deoproce Greentea Total Solution BB Cream SPF50 40мл

Легкая текстура средства равномерно ложится на кожу, не проваливается в морщинки и складочки, эффективно ухаживает и дарит гладкий и ровный тон. Средство обладает высокой степенью защиты SPF50+PA+++, препятствуя образованию свободных радикалов и негативному воздействию ультрафиолета. Крем превосходно держится на коже в течение всего дня, не скатывается, не тускнеет и не расплывается при воздействии пота, воды или солнца. Экстракт зеленого чая оказывает выраженное противовоспалительное, ранозаживляющее и успокаивающее действие. Помогает сужать расширенные поры и контролирует работу сальных желез. Дарит коже привлекательность и гладкость.