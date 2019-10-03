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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем антивозрастной с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Cream 50мл

Крем антивозрастной с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Cream 50мл

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Артикул: 224284
Крем антивозрастной с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Cream 50мл
5 890 руб. 

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Артикул: 224284
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияантивозрастной, лифтинг, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Gold Lifting Cream
Применениенанести крем на очищенную кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыаденозин, аргановое масло, гиалуроновая кислота, керамиды, масло ши, пантенол, пептиды
Крем с лифтинг-эффектом эффективно борется с первыми признакми старения кожи, золотые нити придает коже эластичность и упругость, осветляет. Золотые нити и фольга способствуют повышению кровотока и выработки питательных веществ, таким образом, начинает происходить естественный лифтинг: кожа разглаживается, уменьшаются морщины, ионы золота стимулируют микроциркуляцию и обогащают клетки кислородом.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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03.10.2019
Достоинства:
Крем отличный. Безупречная упаковка. Просто чудо. Нежная текстура. После нанесения на кожу сразу порадовал эффектом. Кожа просто засияла частичками золота вкрапленными в крем. Кожа у меня комбинированная, поэтому сразу крем не съела, но минут через 10 он полностью впитался. Запах очень приятный. Я в восторге. Очень хочется приобрести всю линейку этих средств.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Для возрастных девушек нет лучше!

Самовывоз невозможен
Крем антивозрастной с лифтинг-эффектом The Saem Gold Lifting Cream 50мл - стоимость товара 5890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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