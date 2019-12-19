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Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 02 Latte Brown, 10гр

(1)
Артикул: 224275
  • Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 02 Latte Brown, 10гр - фото 1
  • Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 02 Latte Brown, 10гр - фото 2
Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 02 Latte Brown, 10гр - фото 1
Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 02 Latte Brown, 10гр - фото 2
770 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224275
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМакияж для бровей
Тип средствакраска для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонBerrisom 02 Latte Brown
КоллекцияBerrisom OOPS My Brow Tattoo Pack
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл10 г
Стойкая подводка держит цвет и форму бровей от 3-х до 7 дней. Изготовлен из натуральных компонентов, что обеспечивает минимальный риск раздражения. Средство не размывается даже после принятия душа. Краситель легко ложится на кожу и остается на ней долгое время.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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19.12.2019
Достоинства:
Окрашивает волосы и кожу

Недостатки:
Конкретно этот цвет мне не подошел, слишком рыжий.

Комментарий:
Вообще, конечно, сама по себе идея тинта для бровей прикольная, но с цветом я не угадала((

Самовывоз невозможен
Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 02 Latte Brown, 10гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 770 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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