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Консилер, который поможет скрыть несовершенства кожи. Urban City Cover Master Tip Concealer позволяет создать невидимое покрытие, которое не мешает нормальному дыханию клеток и препятствует испарению влаги. А высокий солнцезащитный фактор SPF36 PA +++ оберегает кожу от опасного влияния солнечных лучей

Консилер Urban City Cover Master Tip Concealer NO.3 Natural BEIGE 11g - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.