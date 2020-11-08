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Карандаш для бровей The Saem Saemmul Wood Eyebrow 02. Gray brown

Артикул: 224199
Карандаш для бровей The Saem Saemmul Wood Eyebrow 02. Gray brown
170 руб. 

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Артикул: 224199
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для бровей
Тип средствакарандаш для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 02. Gray brown
КоллекцияThe Saem Saemmul Wood Eyebrow
Страна бренда Южная Корея
Карандаш для бровей не только устойчивый, но и легко наноситься, превосходно растушёвывается и обеспечит вам безупречный макияж в течение дня. Отличие карандаша состоит в его насыщенном цветовом пигменте, теплоустойчивость и стойкость, не крошится и не требует заточки.


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Самовывоз невозможен
Карандаш для бровей The Saem Saemmul Wood Eyebrow 02. Gray brown - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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