Карандаш для бровей 3 в1 The Saem Eco Soul Designing Eyebrow 03 Grey Brown 0,2гр+0,12гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Макияж для бровей
|Тип средства
|карандаш для бровей
|Группа оттенков
|коричневые и бежевые
|Тон
|The Saem 03 Grey Brown
|Коллекция
|The Saem Eco Soul Designing Eyebrow
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|0.2+0.12 г
|Упаковка и состав набора
|грифель, оттеночная пудра, щеточка, коробка
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