Маска-сыворотка для лица улиточная антивозрастная Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Snail Anti-Wrinkle 25g

Маска -сыворотка включает в себя двух фазный уход. Первая фаза -интенсивная сыворотка с глубоко проникающим действием, наносится на очищенную кожу, похлопывающими движениями, до полного впитывания, Вторая фаза- тканевая маска, оказывает питательное, расслабляющее действие, дает коже отдохнуть, кожа приобретает насыщенный и здоровый цвет лица. В составе маски-сыворотки Улиточный белок, который называется «муцин», настоящая кладезь полезных компонентов: коллаген, гликолевая кислота, витамины группы А, В, Е и др. Именно эти элементы отвечают за избавление кожи от токсинов, регенерацию тканей, увлажнение и удержание влаги в организме, способствует заживлению ранок и воспалений. А также является активным омолаживающим ингредиентом.