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Маска с экстрактом плаценты обладает мощным питательным и увлажняющим действием за счет повышенного содержания антиоксидантов, ускоряет процессы регенерации, препятствует разрушению коллагена, обеспечивая мощный кислородный обмен в клетках. Маска придает уставшей коже здоровый цвет и упругость. Подходит для любого типа кожи, в особенности рекомендована для уставшей кожи.

Маска-сыворотка для лица с экстрактом плаценты Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Placenta Soothing 25g - по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.