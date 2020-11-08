Маска-сыворотка для лица с экстрактом плаценты Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Placenta Soothing 25g

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|питающий, увлажняющий, регенерирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Placenta Soothing
|Применение
|нанести сыворотку на очищенную кожу, затем наложить маску, разгладить по коже и оставить на 15-20 минут, после этого снять остатки маски, не смывать
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 г
|Активные компоненты
|экстракт плаценты
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв