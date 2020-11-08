Дезодорант роликовый охлаждающий Deoproce Cooling Roll On Deodorant 50мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Дезодоранты и антиперспиранты
|Тип средства
|дезодорант роликовый
|Эффект от использования
|дезодорирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Cooling Roll On Deodorant
|Применение
|наносить на чистую кожу подмышечных впадин
|Аромат
|свежий
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|50 мл
|Активные компоненты
|экстракт листьев чайного дерева, экстракт камелии, экстракт ромашки
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