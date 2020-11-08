Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Baviphat
|Тип товара
|Пилинги и скрабы для лица
|Тип средства
|пилинг для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|очищающий, осветляющий, увлажняющий
|Коллекция
|Baviphat Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel
|Применение
|нанесите немного пилинга на лицо и слегка помассируйте пальцами кожу в направлении вверх-вниз до образования серых комочков, которые вобрали в себя все загрязнения. Смойте их водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|экстракт персика
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