Гель-скатка персиковая Urban Dollkiss Peach All-in-One Peeling Gel 100гр

Персиковый пилинг от Baviphat осветляет кожу, удаляет загрязнения и стягивает поры. Входящая в состав микроцеллюлоза убирает ороговевшие частицы, снимает макияж и себум. Натуральный экстракт персика, богатые фруктовыми кислотами, мягко растворяют загрязнения, а микроцеллюлоза способствует скатыванию пилинга. Образовавшиеся комочки легко смываются, а кожа становится мягкой и ухоженной. Пилинг-скатка стягивает поры, а благодаря витамину С в составе осветляет кожу и делает ее сияющей и свежей. Средство совершенно не травмирует эпидермис и подходит для любой кожи. Мягкая гелеобразная текстура и приятный аромат средства Peach All-in-one peeling Gel превратят уход за кожей лица в ежедневный праздник