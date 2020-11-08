Гель-скатка The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Soft Gel 160мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Пилинги и скрабы для лица
|Тип средства
|пилинг для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|очищающий, стимулирующий
|Коллекция
|The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Soft Gel
|Применение
|нанести средство на сухую очищенную кожу лица аккуратными массирующими движениями до появления катышков, затем смойте остатки средства теплой водой. Применять 1-2 раза в неделю
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|160 мл
|Активные компоненты
|микрокристаллическая целлюлоза, стволовые клетки растений, экстракт сосновой коры
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