Гель-скатка The Saem Cell Renew Bio Micro Peel Soft Gel 160мл

Мягкое, не травмирующее кожные покровы, очищение – пилинг-скатка от The Saem, из линии косметических средств Cell Renew Bio, помогает вернуть свежий, сияющий и здоровый вид кожи. Серия средств этой линии способствует обновлению и восстановлению клеток кожи, стимулируют синтез собственного коллагена и эластина, что положительно сказывается на внешнем виде кожи – она заметно подтягивается, становится эластичной и упругой, увлажненной, без шелушений и покраснений. Пилинг-скатка деликатно очищает кожу от поверхностных загрязнений, отшелушивает омертвевшие клетки и нежно полирует кожу, растворяет кожный жир в порах. Также пилинг оказывает увлажняющее действие, успокаивает воспаленную кожу.