Гель солнцезащитный освежающий Deoproce Hyaluronic Cooling Sun Gel 50г

Легкий освежающий солнцезащитный гель с гиалуроновой кислотой быстро впитывается без липкого эффекта, глубоко увлажняет, надежно защищает от негативного воздействия солнечных лучей. Гиалуроновая кислота, входящая в состав геля, формирует на поверхности кожи непрерывную тонкую пленку, которая сохраняет естественную влажность кожи, не нарушая газообмен с окружающей средой. Она прекрасно совместима с кожей, не вызывает аллергических реакций и раздражения. Пленка, образованная гиалуроновой кислотой на поверхности кожи, способствует более длительному действию биологически активных веществ, входящих в состав косметики. Это значительно повышает их эффективность. Также, при высокой влажности, гиалуроновая кислота может всасывать влагу из воздуха, способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое и помогает снизить испарение воды с поверхности кожи.