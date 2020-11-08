Гель для тела алоэ 95% Deoproce Cooling Aloe Soothing Gel 250гр

Натуральный гель с 95% содержанием алоэ вера интенсивно увлажняет кожу лица, тела, и даже волосы, дарит ощущение свежести и комфорта. При нанесении вы можете почувствовать легкое охлаждение, как будто умылись натуральным соком из листьев алоэ, поэтому особое удовольствие доставляет использование геля жарким днем и после принятия солнечных ванн. Подходит для всех типов кожи, не закупоривает поры, гиппоаллергенен.