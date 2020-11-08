Гель для тела алоэ 95% Deoproce Cooling Aloe Soothing Gel 250гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Гели для ванны и душа
|Тип средства
|гель для душа
|Эффект от использования
|очищающий, увлажняющий, осветляющий, витаминизирующий
|Коллекция
|Deoproce Cooling Aloe Soothing Gel
|Применение
|нанести тонким слоем на лицо или тело. Гель можно использовать как маску для волос – нанесите большое количество геля на волосы и равномерно распределите, через 15 минут смойте теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|250 г
|Активные компоненты
|алоэ вера, полисахариды, экстракт листьев ромашки, экстракт зеленого чая, экстракт корней женьшеня, экстракт солодки, экстракт плодов черники
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