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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Гели для душа Deoproce Гель для душа цветочный Well-Being Deoproce Aroma Body Cleanser Floral 1000ml

Гель для душа цветочный Well-Being Deoproce Aroma Body Cleanser Floral 1000ml

Артикул: 224140
Гель для душа цветочный Well-Being Deoproce Aroma Body Cleanser Floral 1000ml
740 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224140
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараГели для ванны и душа
Тип средствагель для душа
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий, питающий, витаминизирующий
КоллекцияDeoproce Well-Being Aroma Body Cleanser
Применениенанести на кожу тела массирующими движениями, затем смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл1000 мл
Активные компонентыцветочные экстракты
Гель для душа нежно очищает Вашу кожу. Цве­точные экстракты – увлажняют, питают, витаминизируют. Наде­ляют кожу упругостью и эластичностью. Придает коже тонкий цве­точный аромат.


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Самовывоз невозможен
Гель для душа цветочный Well-Being Deoproce Aroma Body Cleanser Floral 1000ml - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 740 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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