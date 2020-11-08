8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Вода очищающая увлажняющая с экстрактом белого чая The Saem Healing Tea Garden White Tea Cleansing Water 300мл

Вода очищающая увлажняющая с экстрактом белого чая The Saem Healing Tea Garden White Tea Cleansing Water 300мл

Артикул: 224130
Вода очищающая увлажняющая с экстрактом белого чая The Saem Healing Tea Garden White Tea Cleansing Water 300мл
560 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

510 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224130
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентылимонная кислота, гликолевая кислота
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden White Tea Cleansing Water
Объем, мл300 мл
Применениенанести средство на ватный диск и протереть лицо, при удалении макияжа сначала приложить к коже на 5-10 секунд
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствамицеллярная вода
Эффект от использованияочищающий
Очищающая вода с экстрактом белого чая. Гипоаллергенная формула эффективно и бережно удаляет с кожи лица уличную пыль и легкий макияж, сохраняя оптимальный уровень влаги и не раздражая зону вокруг глаз. Благодаря комплексу кислот (лимонная, гликолевая и др.) осветляет кожу.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вода очищающая увлажняющая с экстрактом белого чая The Saem Healing Tea Garden White Tea Cleansing Water 300мл - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...