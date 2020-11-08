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Линия средств Whitening & Anti-Wrinkle Snail, созданных на основе улиточного экстракта, предназначена для восстанавливающего ухода за кожей лица, оздоравливает и омолаживает ее, помогает справиться с пигментацией и морщинами.

Биокрем против морщин с экстрактом улитки Deoproce Anti-Wrinkle Snail Cream 100гр - по цене 530 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.