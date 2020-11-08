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Питательный крем содержит в себе активные компоненты экстракта лошадиного жира, которые оказывают омолаживающий и отбеливающий эффект. Лошадиный жир богат питательными компонентами и ненасыщенными жирными кислотами, которые смягчают сухую кожу, нормализуют водный баланс и работу сальных желез. Крем разглаживает мелкие морщины, бережно отшелушивает омертвевшие клетки кожи, осветляет существующие пигментные пятна и предупреждает появление новых.

Биокрем против морщин с лошадиным жиром Deoproce Bio Anti-Wrinkle Horse Cream 100гр - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.