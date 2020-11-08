ББ Крем сияющий с муцином улитки Deoproce Snail Galac Pearl Shining BB NO.21 40гр

ВВ крем для комбинированной кожи на основе муцина улитки (BB SPF 50+PA+++), разглаживает морщины, укрепляет стенки капилляров, приводит волокна кожи в тонус, оказывает омолаживающее действие и придает лицу естественный и здоровый оттенок . Муцин действует на кожу, как сильный антиоксидант, защищая ее от различных факторов окружающей среды, предотвращая старение кожи. А так же в составе ВВ крема содержатся гиалуроновая кислота ( способствует поддержанию водного баланса кожи, обладает противовирусным эффектом и повышает эффективность действия других компонентов ВВ крема) и экстракт дрожжевых грибков (Galactomyces) обеспечивает нежный уход, выравнивает рельеф кожи, убирает морщины и придает коже упругость.ВВ крем для комбинированной кожи и для сухой подходит идеально.