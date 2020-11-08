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Фильтрат секреции улитки, входящий в состав данного крема помогает успокоить, увлажнить и разгладить кожу лица, придавая ей здоровый вид и сияние. Одновременно с этим, у крема очень высокая степень защиты от ультрафиолета, что позволяет предотвратить преждевременное старение.

ББ крем с экстрактом улитки и золотом Lioele Super Gold Snail BB SPF50 #23 Warm Beige 50мл - этот товар вы можете купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.