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ББ крем обеспечивает идеальное покрытие, скрывает недостатки и несовершенства кожи, увлажняет, разглаживает морщины и осветляет. Содержит экстракт слизи улитки, гиалуроновую кислоту, трегалозу и т.д. Прекрасно ложится тонким слоем, отлично маскирует недостатки кожи, увлажняет и восстанавливает кожу.

ББ Крем с муцином улитки Deoproce Intense Snail BB NO.21 50мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.