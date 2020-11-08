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ВВ крем на основе экстракта белых цветков отлично корректирует недостатки кожи с экстрактом из белых цветов (лилия, лотос, пион). Экстракт белых цветов обладает выраженным смягчающим и увлажняющим действием, успокаивает и освежает кожу, улучшает микроциркуляцию крови. Высокая степень защиты SPF 35+ PA++, что предотвращает появление веснушек.

ББ Крем Deoproce White Flower BB Cream SPF35, #23 30гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.