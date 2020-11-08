Бальзам с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Rinse 530мл

Бальзам с корнем женьшеня Whee Hyang Rinse от Deoproce оказывает на волосы комплексное воздействие. Входящий в состав корень женьшеня питает волосы, останавливает их выпадение и стимулирует рост новых, пробуждая силу луковиц и делая локоны сильными. Экстракт восстанавливает структуру волос, делая их мягкими и здоровыми. Восточные растительные экстракты способствуют возвращению красоты и здоровья волос. Бальзам предотвращает возникновение секущихся кончиков, восстанавливая поврежденные участки, делает волосы гладкими и послушными, а также защищает от негативного воздействия. После использования средства локоны меньше электризуются, хорошо укладываются.