Бальзам с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Rinse 530мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Бальзамы и кондиционеры для волос
|Тип средства
|бальзам для волос
|Эффект от использования
|восстанавливающий, защищающий, питающий
|Применение
|использовать после мытья волос с шампунем. Нанести на всю длину влажных волос на 1-3 минуты, затем тщательно смыть водой
|Коллекция
|Deoproce Whee Hyang Rinse
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|корень женьшеня, комплекс восточных растительных экстрактов
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