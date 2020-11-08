Бальзам для волос чёрный чеснок Deoproce Black Garlic Intensive Energy Rinse 1000мл

Черный чеснок – новомодное слово в питании, однако в Корее на протяжении несколких тысячелетий его считают божественным даром для здоровья и долголетия. 100% натуральный продукт, который получают после 2-месячной термической обработки обычного чеснока. Помимо ценных вкусовых качеств, черный чеснок характеризуется высокой ценностью для красоты и здоровья волос.