Бальзам для волос чёрный чеснок Deoproce Black Garlic Intensive Energy Rinse 1000мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Бальзамы и кондиционеры для волос
|Тип средства
|бальзам для волос
|Эффект от использования
|питающий, увлажняющий
|Применение
|нанести бальзам на влажные чистые волосы, массажными движениями распределить по всей длине, оставить на 1 минуту, затем смыть теплой водой
|Коллекция
|Deoproce Black Garlic Intensive Energy Rinse
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|экстракт черного чеснока, бесцветная хна, гидролизованный коллаген
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