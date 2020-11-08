Бальзам для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Rinse, 1000мл

Восстанавливает, оздоравливает, разглаживает, смягчает и увлажняет волосы бальзам, в составе которого натуральное аргановое масло, очень ценное и очень полезное. Средство подходит для любого типа волос, но особенно рекомендуется для сухих, ломких, тусклых и безжизненных