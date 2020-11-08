Сабвуфер Pioneer TS-D10LB (Герметичный корпус)

Откройте для себя тонкие компонентные сабвуферы серии TS-D от Pioneer. Разработанные для воспроизведения выразительных, мощных и глубоких басов, эти сабвуферы идеально подходят для использования вместе с колонками серии TS-D. Если Вы ищете инновационную акустическую систему, обеспечивающую потрясающую глубину звучания низких частот в сочетании с точностью, то Ваш выбор - это серия TS-D.. Построенные на прочной основе лучших в своем классе сабвуферов, сабвуферы серии TS-D гарантируют надежность, мощность и отсутствие искажений при воспроизведении наполненного и четкого звука, что просто несравнимо ни с какими другими моделями в их классе.. При использовании с усилителями серии GM-D от Pioneer, сабвуферы серии TS-D от Pioneer качественно воспроизводят действительно мощные и насыщенные басы при любом уровне громкости.. Улучшите качество звука с TS-D10LB от Pioneer. Этот 25-сантиметровый/10-дюймовый закрытый тонкий сабвуфер с сопротивлением 2 Ом обеспечивает 1300 Вт максимальной мощности и 350 Вт RMS.. В ходе своей выдающейся 80-летней истории компании Pioneer удалось добиться оптимального качества воспроизведения звука и непревзойденного дизайна акустических систем. Компания Pioneer своими силами проектирует, разрабатывает и производит акустические системы в соответствии со строгими стандартами производительности и качества. Именно поэтому мы с гордостью называем новейшие автомобильные акустические системы серии Z и D высокоэффективными. Компания Pioneer вкладывает все свои усилия для достижения максимально чистого звука. Это возможно только в случае надлежащей установки динамиков в конкретном автомобиле, что позволит повысить производительность акустических систем. В компании Pioneer работает большая команда экспертов по всей Европе. Благодаря их знаниям, опыту и страстной увлеченности можно установить акустические системы Pioneer серии Z и D для оптимального качества воспроизведения звука. С помощью этих партнеров Pioneer вы можете приобрести и установить акустические системы Pioneer серии Z и D. Предлагаем вам погрузиться в БЕСКОНЕЧНЫЙ океан мелодий вместе с Pioneer.