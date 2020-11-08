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Автомобильный монитор ACV AVM-7013BG+GR+BL 13.3"монитор потолочный (16:9/SD/USB/DVD/IR/FM/смен накладки

Артикул: 223952
Автомобильный монитор ACV AVM-7013BG+GR+BL 13.3"монитор потолочный (16:9/SD/USB/DVD/IR/FM/смен накладки
17 710 руб. 
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+ 524 КэтКоинов
Артикул: 223952
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендACV
Тип товараАвтомобильный монитор
DVD-проигрывательесть
TV-тюнересть
ФорматыDVD-Video
Формат дисплея16:9
Тип монитораTFT
Разрешение1280x800
Размеры, мм415x353x60
Особенностиигры, работа с ИК-наушниками, плафоны для овещения салона
Комплектацияпульт ДУ
Карты памятиSD/MMC
Интерфейс USBесть
Диагональ, дюйм13.3
Видеовходыкомпозитный
Вес, кг4
Аудиовходылинейный
Цветчерный, серый, бежевый
Поддержка стандартовPAL, SECAM
Типпотолочный
Жидкокристаллический широкоформатный потолочный монитор, диагональю – 13,3”, со встроенным проигрывателем CD / DVD / USB / SD и светодиодной подсветкой.


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Автомобильный монитор ACV AVM-7013BG+GR+BL 13.3"монитор потолочный (16:9/SD/USB/DVD/IR/FM/смен накладки - этот товар вы можете купить по цене 17710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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