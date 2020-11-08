Автомобильный монитор ACV AVM-7013BG+GR+BL 13.3"монитор потолочный (16:9/SD/USB/DVD/IR/FM/смен накладки

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|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Автомобильный монитор
|DVD-проигрыватель
|есть
|TV-тюнер
|есть
|Форматы
|DVD-Video
|Формат дисплея
|16:9
|Тип монитора
|TFT
|Разрешение
|1280x800
|Размеры, мм
|415x353x60
|Особенности
|игры, работа с ИК-наушниками, плафоны для овещения салона
|Комплектация
|пульт ДУ
|Карты памяти
|SD/MMC
|Интерфейс USB
|есть
|Диагональ, дюйм
|13.3
|Видеовходы
|композитный
|Вес, кг
|4
|Аудиовходы
|линейный
|Цвет
|черный, серый, бежевый
|Поддержка стандартов
|PAL, SECAM
|Тип
|потолочный
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