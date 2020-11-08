8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Смартфоны и телефония Чехлы для телефонов Apple Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион

Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион

Артикул: 223804
  • Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 1
  • Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 2
  • Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 3
  • Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 4
Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 1
Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 2
Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 3
Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - фото 4
6 130 руб. 
Купить
+ 64 КэтКоинов
Артикул: 223804
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6мес
Поделиться:
Получить подарок
БрендApple
Тип товараНакладка
Для смартфоновApple iPhone XS Max
Чехлы от Apple точно повторяют контуры iPhone, сохраняя его тонкий профиль. Чехлы изготовлены из специально обработанной, мягкой и приятной на ощупь кожи европейского производства, на которой со временем появляется естественная патина. Внутренняя поверхность чехла, выполненная из микрофибры, защищает корпус вашего iPhone. А цвет кнопок из обработанного алюминия идеально к нему подходит. Чехол не придётся снимать даже во время беспроводной зарядки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Чехол кожаный Apple Leather Case для iPhone XS Max (Peony Pink) розовый пион - по цене 6130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...