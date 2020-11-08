Монитор NEC LCD 24'' Black (EA241F)

Оснащен функциями, необходимыми для максимальной производительности офиса. Это включает в себя выдающиеся визуальные возможности, лучшую в своем классе эргономику и полный спектр возможностей подключения, которые позволяют подключать дисплей к существующим платформам. Дисплей выходит на самый требовательный рынок дисплеев с точки зрения размеров. Элегантный внешний вид EA241F делает его идеальным для использования на нескольких экранах, а также добавляет элегантности офисному пространству. Трехсторонняя конструкция с узкой рамкой уменьшает размеры, не увеличивая размер экрана. Дисплей также обеспечивает лучшую в своем классе эргономику, соответствующую всем правилам безопасности. Высота регулируется от уровня стола до 150 мм, что соответствует новым стандартам эргономичного рабочего пространства.