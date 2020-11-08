Монитор LG LCD 27'' серебристый (27UL850-W)

Пакет Защиты Platinum Продление гарантийного срока 5 лет 30-40ты... Продукт Пакет Защиты ПГС (ПГС продление гарантийного срока) дает право потребителю увеличить гарантийный период приобретенного им товара на срок до...

LG 27UL850-W - игровой монитор диагональю 27 дюймов с разрешением 3840x2160. Этот монитор с 99% охватом спектра sRGB является отличным решением для фотографов, дизайнеров и тех, кто ищет высокосочные цвета. Для подключения источников сигнала используются цифровые интерфейсы HDMI 2.0 (?2), DisplayPort 1.4 и USB Type-C. Кроме того, модель оснащена аудиосистемой с двумя 5-ваттными динамиками.