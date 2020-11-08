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Монитор LG LCD 27'' серебристый (27UL850-W)

Артикул: 223768
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 1
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 2
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 3
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 4
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 5
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 6
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 7
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 8
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 9
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 10
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 1
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 2
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 3
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 4
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 5
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 6
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 7
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 8
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 9
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL850-W) - фото 10
40 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223768
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БрендLG
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг6,1
USB-концентраторесть
Угол обзора по горизонтали178°
Угол обзора по вертикали178°
Тип матрицыTFT IPS
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI x2, DisplayPort, USB
Разъем USB Type-Cесть
Покрытие экранаматовое
Разрешение матрицы, Мпикс3840х2160
Поддержка синхронизацииFreeSync
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см61.3x45x23.4
Встроенные динамикиесть
Время отклика5 мс
Яркость350 кд/м2
LG 27UL850-W - игровой монитор диагональю 27 дюймов с разрешением 3840x2160. Этот монитор с 99% охватом спектра sRGB является отличным решением для фотографов, дизайнеров и тех, кто ищет высокосочные цвета. Для подключения источников сигнала используются цифровые интерфейсы HDMI 2.0 (?2), DisplayPort 1.4 и USB Type-C. Кроме того, модель оснащена аудиосистемой с двумя 5-ваттными динамиками.


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Монитор LG LCD 27'' серебристый (27UL850-W) - данный товар вы можете купить по цене по цене 40440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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