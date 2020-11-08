Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iiyama
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|5,6
|USB-концентратор
|есть
|Угол обзора по горизонтали
|170°
|Угол обзора по вертикали
|160°
|Тип матрицы
|TFT TN
|Тип
|ЖК-монитор
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Разъемы
|HDMI, DisplayPort
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1920х1080
|Покрытие экрана
|матовое
|Поддержка синхронизации
|FreeSync
|Контрастность
|1000:1
|Комплект поставки
|монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
|Диагональ экрана, дюйм
|24.5
|Габаритные размеры, см
|55.8x38x23
|Встроенные динамики
|есть
|Время отклика
|1 мс
|Яркость
|400 кд/м2
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