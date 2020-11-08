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Благодаря поддержке разрешения 1920х1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280х1024.

Монитор Iiyama LCD 24.5'' Black (GB2560HSU-B1) - стоимость товара 17930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.