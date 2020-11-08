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Благодаря высокому разрешению Full HD и проекционно-емкостной сенсорной технологии монитор распознает до 10 одновременных касаний и отличается высокой четкостью работы интерфейса. Монитор имеет светодиодную подсветку и матрицу VA, обеспечивая великолепное качество воспроизведения цветов и широкие углы обзора, Шарниры подставки позволяют расположить дисплей горизонтально, и использовать его как гигантский планшет. T2435MSC имеет несколько видеовходов, хаб USB 2.0, а также качественные стереодинамики. Это монитор идеальный для интерактивных цифровых киосков, систем автоматизации продаж и интерактивных презентаций.

Монитор Iiyama LCD 23.6'' Black (T2435MSC-B2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.