Насос погружной центробежный FIT 80687,750 Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fit
|Тип товара
|Тип выключателя
|поплавковый
|Тип погружного насоса
|дренажный
|Глубина погружения под зеркало воды
|5 м
|Диаметр разъема соединения
|1 дюйм, 1,25 дюйма, 1,5 дюйма
|Защита от перегрева
|нет
|Качество воды
|грязная
|Максимальная температура воды
|40 С
|Максимальный напор
|6 м
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|750 Вт
|Пропускная способность
|3 куб. м/час
|Размер фильтруемых частиц
|5 мм
|Режущая насадка
|нет
|Вес, кг
|5,4 кг
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