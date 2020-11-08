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Комплектация: Инструкция по эксплуатации, насос погружной, батарея а ккумуляторная, зарядное устройство, переходной блок для з/у, шланг 1,5 м, коробка упаковочная.

Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В - стоимость товара 2910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.