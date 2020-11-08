Насос переносной аккумуляторный FIT 80671, 12,0 В

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fit
|Тип товара
|Тип выключателя
|поплавковый
|Тип погружного насоса
|дренажный
|Диаметр разъема соединения
|1 дюйм
|Защита от перегрева
|нет
|Качество воды
|чистая
|Максимальный напор
|1,5 м
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|12 Вт
|Пропускная способность
|0.72 куб. м/час
|Размер фильтруемых частиц
|0,5 мм
|Режущая насадка
|нет
|Ширина, см
|15 см
|Высота, см
|19 см
|Вес, кг
|1,2 кг
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