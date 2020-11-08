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Торцовочная пила с двигателем мощностью 1400 Вт и большим распиловочным столом. Пила предназначена для торцевания, углового, наклонного и комбинированного пиления заготовок из древесины, пластика и алюминия. В агрегате реализована запатентованная система Hitachi - цифровая индикация угла наклона головы пилы и поворота стола. Также предусмотрен лазер для высокой точности пиления.

Пила торцовочная MAX-PRO 85205, 1400Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.