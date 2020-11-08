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Наручные часы Emporio Armani AR2499

Артикул: 223499
Наручные часы Emporio Armani AR2499
11 550 руб. 
18 970 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 223499
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендEmporio Armani
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядDress
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Полмужские
Противоударныенет
Прочеедиаметр 42 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатачерный
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число.


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Наручные часы Emporio Armani AR2499 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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