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Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Корпус Thermaltake Core V21 (CA-1D5-00S-1WN) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7140 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.