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Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Корпус Thermaltake Versa C22 RGB (CA-1G9-00M6WN-00) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.