Корпус Thermaltake Commander C35 TG (CA-1N6-00M1WN-00)

Компания Thermaltake представляет корпус Commander C35. Кейс имеет боковую панель из закаленного стекла и комплектуется двумя вентиляторами типоразмера 200 мм с полноцветной подсветкой и одним вентилятором типоразмера 120 мм. В корпусе есть место для системной платы типоразмера mini-ITX, microATX или ATX, семи карт расширения (также есть два слота для вертикального размещения 3D-карты), трех накопителей типоразмера 2,5 или 3,5 дюйма и еще для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. На панель ввода-вывода вынесены два разъема портов USB 3.0, кнопка для управления подсветкой вентиляторов, разъемы для наушников и микрофона. Кстати, плата, к которой подключены вентиляторы и кнопка выбора режима, позволяет синхронизировать подсветку с ПО системной платы — Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.